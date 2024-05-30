Российский рядовой подполз к пулемётной точке ВСУ и в одиночку перебил всю команду

Боец расчёта зенитно-артиллерийского взвода рядовой Херел Кара-Сал, получив задачу по прикрытию позиций ВС РФ и колонн с автомобильной техникой от ударов вражеских беспилотников, за короткий отрезок времени уничтожил четыре БПЛА "Баба-яга", а после этого лично уничтожил пулемётную точку диверсионной группы противника. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

Рядовой смог в краткие сроки уничтожить четыре "Бабы-яги", которые ВСУ используют в качестве ретранслятора для наведения своих дронов на цели. Отсутствие угрозы "птичек" позволило осуществить своевременную доставку грузов к наступающим на позиции противника подразделениям Армии России.

Расчёт Кара-Сала сменил позицию и в процессе был атакован украинской ДРГ. Рядовой смог обнаружить позицию пулемётного расчёта противника, грамотно выбрал для себя огневую позицию, а затем подполз к ней и уничтожил всю команду пулемётчиков. Потеряв огневую поддержку, вражеская группа была вынуждена отступить. Отважные и решительные действия рядового Кара-Сала позволили уничтожить диверсионную группу противника и обеспечить дальнейшее выполнение боевых задач его расчётом.