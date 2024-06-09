ВСУ за час выпустили по Донецку 28 снарядов НАТО калибра 155 миллиметров 9 июня, 10:37 Последствия обстрела ВСУ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

ВСУ четвёртый раз за сегодняшнее утро атаковали Горловку, а также в течение часа обстреляли Донецк при помощи 28 натовских снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых 12 оказались кассетными. Об этом рассказало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Life.ru): 11:30 — населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП (взрывоопасных предметов. — Прим. Life.ru) с БПЛА", — уточняется в публикации.

Удар по Горловке был нанесён украинскими военными при помощи беспилотника, который сбросил на жилые постройки закреплённую на нём бомбу. О пострадавших не сообщается.

Напомним, утром 9 июня ВСУ нанесли 11 ударов по Донецку и Горловке с применением 155-миллиметровых снарядов НАТО. По Никитовскому району Горловки было сделано три удара. В Донецке основная мощь атаки противника пришлась по Петровскому району.

Авторы Татьяна Миссуми