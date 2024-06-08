"Отобрали право на жизнь": Москалькова назвала бесчеловечными обстрелы ЛНР и Херсонской области
Омбудсмен Москалькова назвала бесчеловечными удары ВСУ по Херсонской области и ЛНР
Подъезд дома в Луганске, обрушившийся после удара со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник
Удары ВСУ по ЛНР и Херсонской области, в результате которых погибли мирные жители, являются бесчеловечными. Такую оценку деяниям киевского режима дала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен напомнила, что в результате варварских обстрелов Херсонской области со стороны Украины погибло 22 человека, среди которых женщины и дети. В Луганской Народной Республике жертвами украинской атаки стали шесть человек, более 60 ранены.
"Бесчеловечные ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека — право на жизнь", — заявила Москалькова и выразила соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, вечером 7 июня ВСУ совершили обстрел села Садовое Херсонской области. Снаряд попал в магазин, внутри которого находилось много покупателей. По последним данным, погибло 22 человека, 15 получили ранения — пятеро из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Днём того же дня украинские войска совершили обстрел Луганска с использованием пяти американских ракет ATACMS. Оказался разрушен целый подъезд многоквартирного дома, на месте до сих пор работают спасатели. На данный момент известно о шести погибших и 60 пострадавших.