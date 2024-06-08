"Отобрали право на жизнь": Москалькова назвала бесчеловечными обстрелы ЛНР и Херсонской области

Удары ВСУ по ЛНР и Херсонской области, в результате которых погибли мирные жители, являются бесчеловечными. Такую оценку деяниям киевского режима дала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен напомнила, что в результате варварских обстрелов Херсонской области со стороны Украины погибло 22 человека, среди которых женщины и дети. В Луганской Народной Республике жертвами украинской атаки стали шесть человек, более 60 ранены.