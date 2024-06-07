Число жертв удара ВСУ по Садовому в Херсонской области выросло до 22
Последствия удара ВСУ по Садовому Херсонской области, в результате которого погибло более 20 человек. Обложка © Telegram / Сальдо
Количество жертв удара ВСУ по селу Садовое Херсонской области выросло до 21 человека. Как рассказал глава региона Владимир Сальдо, в числе погибших один ребёнок.
Губернатор подчеркнул, что украинские войска атаковали небольшой магазин у частного сектора. Свидетели случившегося бросились на помощь людям, находившимся внутри, однако в этот момент ВСУ нанесли повторный удар.
"В результате на этот момент 17 возле этого места и четыре человека в соседних домах с осколочными ранениями погибли. Среди них, к сожалению, ребёнок девяти лет, который просто игрался в песочнице", — рассказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Позже глава региона уточнил, что число жертв выросло до 22, 15 граждан получили ранения. Пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии.
Напомним, сегодня вечером ВСУ обстреляли село Садовое Херсонской области. Был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество покупателей и персонала. На месте обстрела работают оперативные службы, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.