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Регион
7 июня, 19:49

Число жертв удара ВСУ по Садовому в Херсонской области выросло до 22

Последствия удара ВСУ по Садовому Херсонской области, в результате которого погибло более 20 человек. Обложка © Telegram / Сальдо

Последствия удара ВСУ по Садовому Херсонской области, в результате которого погибло более 20 человек. Обложка © Telegram / Сальдо

Количество жертв удара ВСУ по селу Садовое Херсонской области выросло до 21 человека. Как рассказал глава региона Владимир Сальдо, в числе погибших один ребёнок.

Губернатор подчеркнул, что украинские войска атаковали небольшой магазин у частного сектора. Свидетели случившегося бросились на помощь людям, находившимся внутри, однако в этот момент ВСУ нанесли повторный удар.

"В результате на этот момент 17 возле этого места и четыре человека в соседних домах с осколочными ранениями погибли. Среди них, к сожалению, ребёнок девяти лет, который просто игрался в песочнице", — рассказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

Позже глава региона уточнил, что число жертв выросло до 22, 15 граждан получили ранения. Пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

Количество пострадавших при ракетном ударе по Луганску выросло до 57
Количество пострадавших при ракетном ударе по Луганску выросло до 57

Напомним, сегодня вечером ВСУ обстреляли село Садовое Херсонской области. Был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество покупателей и персонала. На месте обстрела работают оперативные службы, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Оксана Попова
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