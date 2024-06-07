Количество пострадавших при ракетном ударе по Луганску выросло до 57

Количество пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Луганску увеличилось до 57. Об этом заявили в кабмине ЛНР вечером в пятницу, 7 июня.

Сотрудники МЧС разбирают завалы и ищут пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Луганску. Видео © Telegram / МЧС России

"До 57 человек увеличилось общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску. 40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах", — отметили там.