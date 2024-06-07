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7 июня, 18:36

Количество пострадавших при ракетном ударе по Луганску выросло до 57

Количество пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Луганску увеличилось до 57. Об этом заявили в кабмине ЛНР вечером в пятницу, 7 июня.

Сотрудники МЧС разбирают завалы и ищут пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Луганску. Видео © Telegram / МЧС России

"До 57 человек увеличилось общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску. 40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах", — отметили там.

Как уточнили в правительстве Луганской Народной Республики, среди тех, кто сейчас находится на стационарном лечении, двое несовершеннолетних.

"Это эскалация": В Госдуме призвали ответить на удар ВСУ ракетами ATACMS по Луганску
"Это эскалация": В Госдуме призвали ответить на удар ВСУ ракетами ATACMS по Луганску

Как сообщал Life.ru, днём в пятницу, 7 июня, Вооружённые силы Украины нанесли мощный ракетный удар по Луганску. ВСУ использовали порядка пяти американских ракет ATACMS. Известно об обрушении целого подъезда многоквартирного дома. В результате обстрела погибли четыре человека.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Никита Осипов
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