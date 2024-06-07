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7 июня, 13:03

Количество погибших после обстрела ВСУ Луганска возросло до четырёх

Подъезд дома в Луганске, обрушившийся после удара со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Подъезд дома в Луганске, обрушившийся после удара со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Число жертв ракетного обстрела Луганска со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).

"По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 43 человека, из них — четверо детей. Из-под завалов рухнувшего подъезда в пятиэтажке в квартале Ватутина извлечены тела четырёх погибших мирных жителей", — говорится в сообщении.

Напомним, днём 7 июня ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Луганску. Противник использовал около пяти американских ракет ATACMS. Известно об обрушении целого подъезда многоквартирного дома. До этого сообщалось, что в результате обстрела погибли три человека.

Школы, детские сады и многоэтажки: Десятки зданий повреждены после удара ВСУ по Луганску
Школы, детские сады и многоэтажки: Десятки зданий повреждены после удара ВСУ по Луганску
Наталья Исакова
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