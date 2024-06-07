Количество погибших после обстрела ВСУ Луганска возросло до четырёх
Подъезд дома в Луганске, обрушившийся после удара со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник
Число жертв ракетного обстрела Луганска со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).
"По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 43 человека, из них — четверо детей. Из-под завалов рухнувшего подъезда в пятиэтажке в квартале Ватутина извлечены тела четырёх погибших мирных жителей", — говорится в сообщении.
Напомним, днём 7 июня ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Луганску. Противник использовал около пяти американских ракет ATACMS. Известно об обрушении целого подъезда многоквартирного дома. До этого сообщалось, что в результате обстрела погибли три человека.