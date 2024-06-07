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7 июня, 10:43

Трое погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Луганске, семерых спасли

Жилой дом, повреждённый в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ. Обложка © Александр Река / ТАСС

Жилой дом, повреждённый в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ. Обложка © Александр Река / ТАСС

Три человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Луганске после обстрела со стороны ВСУ. Об этом информирует в пятницу, 7 июня, пресс-служба МЧС России. Семь человек были спасены и переданы медикам. Спасательные работы на месте обрушения продолжаются.

О массированном обстреле Луганска со стороны ВСУ Life.ru сообщал ранее. Противник выпустил по городу не менее шести ракет ATACMS, большую часть сбили системы противовоздушной обороны. В одном из многоэтажных домов в Луганске обвалился целый подъезд. Многочисленные повреждения зафиксированы в жилом секторе в восточной части города, в магазинах разбиты стеклянные витрины, пострадали припаркованные авто. В луганской школе № 8 имени Ватутина повреждена стена и вылетели стёкла. Три детсада, колледж информационных технологий и один из корпусов Далевского университета также получили повреждения из-за обстрела в Луганске.

Всего после удара по Луганску пострадали 22 человека. Ранены дети восьми и шестнадцати лет.

Марина Калегина
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