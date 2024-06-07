Трое погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Луганске, семерых спасли

Три человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Луганске после обстрела со стороны ВСУ. Об этом информирует в пятницу, 7 июня, пресс-служба МЧС России. Семь человек были спасены и переданы медикам. Спасательные работы на месте обрушения продолжаются.

О массированном обстреле Луганска со стороны ВСУ Life.ru сообщал ранее. Противник выпустил по городу не менее шести ракет ATACMS, большую часть сбили системы противовоздушной обороны. В одном из многоэтажных домов в Луганске обвалился целый подъезд. Многочисленные повреждения зафиксированы в жилом секторе в восточной части города, в магазинах разбиты стеклянные витрины, пострадали припаркованные авто. В луганской школе № 8 имени Ватутина повреждена стена и вылетели стёкла. Три детсада, колледж информационных технологий и один из корпусов Далевского университета также получили повреждения из-за обстрела в Луганске.