Подъезд жилой многоэтажки обрушился в Луганске, под завалами могут быть люди

В одном из многоэтажных домов в Луганске обвалился целый подъезд после массированного обстрела со стороны ВСУ. Со слов очевидцев, под завалами экстренные службы сейчас ищут людей.

Многочисленные повреждения зафиксированы в жилом секторе в восточной части города, в магазинах разбиты стеклянные витрины, пострадали припаркованные авто. Масштабы ущерба уточняются, но уже видно, что он будет значительным. Число пострадавших сейчас уточняется, местные паблики называют от 20 до 25 человек. Журналисты на месте сообщают, что три человека погибли, но эта информация официально пока не подтверждена.