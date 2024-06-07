Подъезд жилой многоэтажки обрушился в Луганске, под завалами могут быть люди
В одном из многоэтажных домов в Луганске обвалился целый подъезд после массированного обстрела со стороны ВСУ. Со слов очевидцев, под завалами экстренные службы сейчас ищут людей.
Подъезд жилого дома обвалился в Луганске после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / ЛУГАНСК СЕГОДНЯ
Многочисленные повреждения зафиксированы в жилом секторе в восточной части города, в магазинах разбиты стеклянные витрины, пострадали припаркованные авто. Масштабы ущерба уточняются, но уже видно, что он будет значительным. Число пострадавших сейчас уточняется, местные паблики называют от 20 до 25 человек. Журналисты на месте сообщают, что три человека погибли, но эта информация официально пока не подтверждена.
Крыша многоэтажки частично обрушилась после массированного обстрела Луганска 7 июня. Фото © Telegram / Инцидент Луганск
В жилых домах в Луганске после обстрела повыбивало стёкла. Фото © Telegram / Инцидент Луганск
Стеклянные витрины магазинов "посыпались" после обстрела Луганска 7 июня. Фото © Telegram / Инцидент Луганск
О массированном обстреле Луганска со стороны ВСУ Life.ru сообщал ранее. Противник выпустил по городу не менее шести ракет ATACMS, большую часть сбили системы противовоздушной обороны. Это ракеты американского производства с дальностью 300 километров, которые несут осколочно-фугасную боевую часть. Грозное оружие дополнили трёхрежимным взрывателем с функцией воздушного подрыва.