ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS, пострадало 20 человек

ВСУ обстреляли Луганск, местные жители сообщают о взрывах в городе. По данным пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, противник выпустил по Луганску не менее шести ракет ATACMS, большую часть сбили системы противовоздушной обороны.

ВСУ обстреляли Луганск 7 июня. Видео © Telegram / ЛУГАНСК СЕГОДНЯ ЛНР | ДОНБАСС

"Массированный обстрел гражданских объектов Луганска. Выпустили не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть ракет сбила ПВО. Тем не менее есть прилёты по гражданской инфраструктуре. Все службы выехали на место", — цитирует Романову ТАСС.

ВСУ обстреляли Луганск 7 июня. Фото © Telegram / ЛУГАНСК СЕГОДНЯ ЛНР | ДОНБАСС

По предварительной информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, в результате обстрела пострадало 20 человек, включая восьмилетнего ребёнка. Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, канонада над городом звучала пять-семь минут.