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7 июня, 12:34

Школы, детские сады и многоэтажки: Десятки зданий повреждены после удара ВСУ по Луганску

Пасечник: Более 30 домов повреждены в Луганске после удара со стороны ВСУ

Более 30 многоквартирных домов повреждены после ракетного удара по Луганску со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Подъезд дома в Луганске, обрушившийся после удара со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Леонид Пасечник

"Повреждения получили 33 многоэтажки в восточной части города", — написал он в телеграм-канале.

Также пострадали две школы, три детских сада и Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, добавил Пасечник. Тем временем власти Луганска заявили, что в результате атаки полностью разрушены два дома.

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Напомним, днём 7 июня ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Луганску. Противник использовал около пяти американских ракет ATACMS. Известно об обрушении целого подъезда многоквартирного дома. Из-под завалов достали семь пострадавших, они госпитализированы. В целом в городе пострадало 35 человек, в том числе трое детей. Пятеро раненых находятся в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Telegram / Леонид Пасечник

Матвей Константинов
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