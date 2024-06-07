Школы, детские сады и многоэтажки: Десятки зданий повреждены после удара ВСУ по Луганску
Пасечник: Более 30 домов повреждены в Луганске после удара со стороны ВСУ
Более 30 многоквартирных домов повреждены после ракетного удара по Луганску со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Подъезд дома в Луганске, обрушившийся после удара со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Леонид Пасечник
"Повреждения получили 33 многоэтажки в восточной части города", — написал он в телеграм-канале.
Также пострадали две школы, три детских сада и Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, добавил Пасечник. Тем временем власти Луганска заявили, что в результате атаки полностью разрушены два дома.
Напомним, днём 7 июня ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Луганску. Противник использовал около пяти американских ракет ATACMS. Известно об обрушении целого подъезда многоквартирного дома. Из-под завалов достали семь пострадавших, они госпитализированы. В целом в городе пострадало 35 человек, в том числе трое детей. Пятеро раненых находятся в тяжёлом состоянии.
Telegram / Леонид Пасечник