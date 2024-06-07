Школы, детские сады и многоэтажки: Десятки зданий повреждены после удара ВСУ по Луганску

Более 30 многоквартирных домов повреждены после ракетного удара по Луганску со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Подъезд дома в Луганске, обрушившийся после удара со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Леонид Пасечник

"Повреждения получили 33 многоэтажки в восточной части города", — написал он в телеграм-канале.