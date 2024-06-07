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7 июня, 11:43

Число раненных при ракетной атаке ВСУ по Луганску выросло до 35

Минздрав: Пять человек находятся в тяжёлом состоянии после атаки ВСУ по Луганску

Разрушенный дом после ракетного удара ВСУ по Луганску. Обложка © Telegram / МЧС России

Разрушенный дом после ракетного удара ВСУ по Луганску. Обложка © Telegram / МЧС России

Пять человек, которые получили ранения при ракетном ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Луганску в Луганской Народной Республике (ЛНР), находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Правительства ЛНР со ссылкой на регионального министра здравоохранения Наталию Пащенко.

Сотрудники МЧС вытаскивают из-под завала человека после ракетной атаки ВСУ в ЛНР. Видео © Telegram / МЧС России

По словам Пащенко, всего 35 человек получили ранения в Луганске после удара ВСУ. Среди пострадавших трое мальчиков — 16, 15 и 8 лет.

"Пять человек находятся в тяжёлом состоянии. Жизни детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как средней тяжести", — указано в сообщении.

В пресс-службе МЧС России дополнили, что спасатели в настоящее время вытаскивают из-под завалов ещё одного человека.

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Ранее Life.ru сообщал, что три человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Луганске после обстрела со стороны ВСУ. Семь человек были спасены и переданы медикам. Разрушения зафиксированы и в других районах.

Дарья Нарыкова
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