Число раненных при ракетной атаке ВСУ по Луганску выросло до 35

Пять человек, которые получили ранения при ракетном ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Луганску в Луганской Народной Республике (ЛНР), находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Правительства ЛНР со ссылкой на регионального министра здравоохранения Наталию Пащенко.

Сотрудники МЧС вытаскивают из-под завала человека после ракетной атаки ВСУ в ЛНР. Видео © Telegram / МЧС России

По словам Пащенко, всего 35 человек получили ранения в Луганске после удара ВСУ. Среди пострадавших трое мальчиков — 16, 15 и 8 лет.

"Пять человек находятся в тяжёлом состоянии. Жизни детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как средней тяжести", — указано в сообщении.