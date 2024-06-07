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7 июня, 11:01

В Минобороны раскрыли, каким западным оружием Киев атаковал мирных жителей Луганска

МО РФ: Киев атаковал жителей Луганска с использованием западного вооружения

Жилой дом и автомобиль, повреждённые в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ. Обложка © Александр Река / ТАСС

Жилой дом и автомобиль, повреждённые в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ. Обложка © Александр Река / ТАСС

Киевский режим ударил по жилым кварталам Луганска пятью ракетами ATACMS. Об этом сообщили в пятницу, 7 июня, в пресс-службе Минобороны РФ. Произошедшее в ведомстве расценили как преступление против населения Луганской Народной Республики. Российская ПВО сбила четыре американские ракеты — одна поразила два многоквартирных дома.

"Киевским режимом совершено преступление против мирного населения Луганской Народной Республики с использованием поставленного Западом вооружения", — говорится в сообщении Минобороны.

ATACMS — ракеты американского производства с дальностью 300 километров, которые несут осколочно-фугасную боевую часть. Грозное оружие дополнили трёхрежимным взрывателем с функцией воздушного подрыва.

Трое погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Луганске, семерых спасли
Трое погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Луганске, семерых спасли

Ранее Life.ru сообщал, что три человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Луганске после обстрела со стороны ВСУ. Семь человек были спасены и переданы медикам. Разрушения зафиксированы и в других районах. Всего после удара по Луганску пострадали 22 человека. Ранены дети восьми и шестнадцати лет.

Марина Калегина
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