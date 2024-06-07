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7 июня, 14:40

"Это эскалация": В Госдуме призвали ответить на удар ВСУ ракетами ATACMS по Луганску

Депутат Чепа: Удар ВСУ ракетами ATACMS по Луганску вынуждает Россию ответить

Подъезд дома в Луганске, обрушившийся после удара со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / МЧС России

Подъезд дома в Луганске, обрушившийся после удара со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / МЧС России

Удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по Луганску вынуждает Россию к ответным действиям. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

"Действия Запада носят всё более террористический характер: атаки ВСУ их оружием осуществляются по гражданским целям. Это толкает нас к ответным действиям. Это эскалация конфликта. К сожалению, это может осложнить избирательное применение оружия с нашей стороны", — сказал парламентарий в беседе с "Лентой.ру".

По словам Чепы, ВС России должны бить по целям, уничтожение которых позволит предотвратить атаки на мирные российские города. А это может быть чревато разрушением инфраструктуры Незалежной, что, к сожалению, отразится на жизни простых украинцев. Тем не менее на кону безопасность наших граждан, а это главное, резюмировал депутат.

Напомним, днём 7 июня ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Луганску. Противник использовал около пяти американских ракет ATACMS. Известно об обрушении целого подъезда многоквартирного дома. Согласно последним данным, в результате обстрела погибли четыре человека, ещё 43 пострадали.

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Школы, детские сады и многоэтажки: Десятки зданий повреждены после удара ВСУ по Луганску
Наталья Исакова
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