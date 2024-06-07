"Это эскалация": В Госдуме призвали ответить на удар ВСУ ракетами ATACMS по Луганску

Удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по Луганску вынуждает Россию к ответным действиям. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

"Действия Запада носят всё более террористический характер: атаки ВСУ их оружием осуществляются по гражданским целям. Это толкает нас к ответным действиям. Это эскалация конфликта. К сожалению, это может осложнить избирательное применение оружия с нашей стороны", — сказал парламентарий в беседе с "Лентой.ру".