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7 июня, 18:39

ВСУ обстреляли магазин в Херсонской области, погибло 19 человек

Сальдо: 19 человек погибли, ещё пятеро ранены при обстреле Херсонской области

Последствия атаки ВСУ на село Садовое Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия атаки ВСУ на село Садовое Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Украинские войска обстреляли село Садовое Херсонской области, разрушен магазин, в котором находилось значительное количество покупателей и персонала. В результате погибло 19 человек, ещё пятеро получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В этом подлом убийстве мирных жителей проявилась гнусная фашистская сущность Зеленского. Терактами в Херсонской области и в Луганске он сделал кровавый подарок своим так называемым покровителям", — прокомментировал в телеграм-канале произошедшее Сальдо и опубликовал жуткие кадры с последствиям украинской атаки.

По его словам, сейчас на месте обстрела работают оперативные службы, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На шокирующих фото с места видно, что едва прикрытые простынями тела погибших лежат на земле.

  • Последствия атаки ВСУ на село Садовое Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
    Последствия атаки ВСУ на село Садовое Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
  • Последствия атаки ВСУ на село Садовое Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
    Последствия атаки ВСУ на село Садовое Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
  • Последствия атаки ВСУ на село Садовое Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
    Последствия атаки ВСУ на село Садовое Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия атаки ВСУ на село Садовое Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

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Ранее Life.ru сообщал, что днём в пятницу, 7 июня, ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Луганску. Киев использовал порядка пяти американских ракет ATACMS. Известно об обрушении целого подъезда многоквартирного дома. В результате обстрела погибло четыре человека, ещё 57 пострадали.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Владимир Сальдо
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Херсонская область
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