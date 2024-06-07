ВСУ обстреляли магазин в Херсонской области, погибло 19 человек

Украинские войска обстреляли село Садовое Херсонской области, разрушен магазин, в котором находилось значительное количество покупателей и персонала. В результате погибло 19 человек, ещё пятеро получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В этом подлом убийстве мирных жителей проявилась гнусная фашистская сущность Зеленского. Терактами в Херсонской области и в Луганске он сделал кровавый подарок своим так называемым покровителям", — прокомментировал в телеграм-канале произошедшее Сальдо и опубликовал жуткие кадры с последствиям украинской атаки.

По его словам, сейчас на месте обстрела работают оперативные службы, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На шокирующих фото с места видно, что едва прикрытые простынями тела погибших лежат на земле.