Пушилин назвал чудовищными терактами атаки ВСУ по Луганску и Херсонской области
Подъезд дома в Луганске, обрушившийся после удара со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / МЧС России
Атаки ВСУ на Луганск и Херсонскую область, в результате которых погибли мирные жители, являются чудовищными терактами. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.
"Киевский режим сегодня устроил два очередных чудовищных теракта в братских регионах. В результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины в Херсонской области, по предварительной информации, погибло более 20 мирных жителей, пострадали ещё 15, в Луганской Народной Республике погибли четыре человека, более 50 мирных граждан получили ранения", — написал он в телеграм-канале.
Также глава ДНР пожелал скорейшего выздоровления раненым и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, вечером, 7 июня, ВСУ обстреляли село Садовое Херсонской области. Был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество покупателей и персонала. По последним данным, погибло более 20 человек, 15 получили ранения. В этот же день ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Луганску. Киев использовал порядка пяти американских ракет ATACMS. Известно об обрушении целого подъезда многоквартирного дома. В результате обстрела погибло четыре человека, пострадало 67.