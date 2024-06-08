Пушилин назвал чудовищными терактами атаки ВСУ по Луганску и Херсонской области

Атаки ВСУ на Луганск и Херсонскую область, в результате которых погибли мирные жители, являются чудовищными терактами. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

"Киевский режим сегодня устроил два очередных чудовищных теракта в братских регионах. В результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины в Херсонской области, по предварительной информации, погибло более 20 мирных жителей, пострадали ещё 15, в Луганской Народной Республике погибли четыре человека, более 50 мирных граждан получили ранения", — написал он в телеграм-канале.