МИД РФ указал на "натовский почерк" атак на Луганск и Херсонскую область
МИД РФ: "Натовский почерк" атак на Луганск и Херсонскую область очевиден
Подъезд дома в Луганске, обрушившийся после удара со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник
Атаки киевского режима на Луганск и Херсонскую область являются тщательно подготовленной акцией, которая была осуществлена с позволения Вашингтона. Как говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "натовский почерк" в данных нападениях очевиден.
По словам Захаровой, атаки по мирным жителям российских регионов говорят об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского". Вместе с тем она подчеркнула, что все преступления киевского режима фиксируются российскими правоохранительными органы, а все причастные к ним понесут заслуженное наказание.
"Всё мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения. Натовский почерк очевиден. Как отмечали ранее, нам хорошо известно, что полётные задания дальнобойных ракет, включая ATACMS, формируются при непосредственном участии американских, британских и других западных специалистов", — указано в комментарии российского МИД.
Напомним, вечером 7 июня ВСУ обстреляли село Садовое Херсонской области. Был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество покупателей и персонала. По последним данным, погибло более 20 человек, 15 получили ранения. В этот же день ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Луганску. Киев использовал порядка пяти американских ракет ATACMS. Известно об обрушении целого подъезда многоквартирного дома. В результате обстрела погибло четыре человека, пострадало 67.