Атаки киевского режима на Луганск и Херсонскую область являются тщательно подготовленной акцией, которая была осуществлена с позволения Вашингтона. Как говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "натовский почерк" в данных нападениях очевиден.

По словам Захаровой, атаки по мирным жителям российских регионов говорят об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского". Вместе с тем она подчеркнула, что все преступления киевского режима фиксируются российскими правоохранительными органы, а все причастные к ним понесут заслуженное наказание.