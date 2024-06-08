СК возбудил уголовное дело после удара ВСУ по магазину в Херсонской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту удара по магазину в селе Садовое Херсонской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Производство ведётся по статье "Террористический акт".

"Глава ведомства дал поручение <...> оперативно и поимённо установить всех лиц, кто отдавал заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта, и тех, кто его исполнил", — говорится в сообщении.