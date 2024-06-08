СК возбудил уголовное дело после удара ВСУ по магазину в Херсонской области
Место удара ВСУ в Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту удара по магазину в селе Садовое Херсонской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Производство ведётся по статье "Террористический акт".
"Глава ведомства дал поручение <...> оперативно и поимённо установить всех лиц, кто отдавал заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта, и тех, кто его исполнил", — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что все причастные, в том числе представители военно-политического руководства Украины, понесут наказание.
Напомним, вечером 7 июня ВСУ совершили обстрел села Садовое Херсонской области. Целью стал магазин, он разрушен. Внутри находилось много покупателей. По последним данным, погибло более 20 человек, ещё 15 пострадали.