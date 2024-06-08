ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 09:09

СК возбудил уголовное дело после удара ВСУ по магазину в Херсонской области

Место удара ВСУ в Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Место удара ВСУ в Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту удара по магазину в селе Садовое Херсонской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Производство ведётся по статье "Террористический акт".

"Глава ведомства дал поручение <...> оперативно и поимённо установить всех лиц, кто отдавал заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта, и тех, кто его исполнил", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что все причастные, в том числе представители военно-политического руководства Украины, понесут наказание.

Пушилин назвал чудовищными терактами атаки ВСУ по Луганску и Херсонской области
Пушилин назвал чудовищными терактами атаки ВСУ по Луганску и Херсонской области

Напомним, вечером 7 июня ВСУ совершили обстрел села Садовое Херсонской области. Целью стал магазин, он разрушен. Внутри находилось много покупателей. По последним данным, погибло более 20 человек, ещё 15 пострадали.

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • Происшествия
  • Криминал
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров