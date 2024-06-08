В Луганске извлекли из-под завалов дома после удара ВСУ тела ещё двух человек

Число погибших при обрушении подъезда дома в результате удара ВСУ по Луганску выросло до шести. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Также стало известно о новых пострадавших.

Работа спасателей на месте обрушения подъезда в Луганске. Видео © Telegram / МЧС России

"Спасатели извлекли из-под завалов тела ещё двух человек. По состоянию на 08:00 (совпадает с мск. — Прим. Life.ru) известно о 60 пострадавших", — написал он в телеграм-канале.

Пострадавших, оставшихся без жилья, доставили в пункты временного размещения и обеспечили всем необходимым. С ними работают врачи, психологи, а также специалисты, которые помогают оформить компенсации.