В Луганске извлекли из-под завалов дома после удара ВСУ тела ещё двух человек
Пасечник: Из-под завалов дома в Луганске извлекли тела ещё двух человек
Число погибших при обрушении подъезда дома в результате удара ВСУ по Луганску выросло до шести. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Также стало известно о новых пострадавших.
Работа спасателей на месте обрушения подъезда в Луганске. Видео © Telegram / МЧС России
"Спасатели извлекли из-под завалов тела ещё двух человек. По состоянию на 08:00 (совпадает с мск. — Прим. Life.ru) известно о 60 пострадавших", — написал он в телеграм-канале.
Пострадавших, оставшихся без жилья, доставили в пункты временного размещения и обеспечили всем необходимым. С ними работают врачи, психологи, а также специалисты, которые помогают оформить компенсации.
Напомним, 7 июня ВСУ нанесли мощный удар по Луганску. Киев использовал порядка пяти американских ракет ATACMS. В результате обрушился подъезд многоквартирного дома. На месте работают спасатели.
Telegram / МЧС России