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8 июня, 06:54

В Луганске извлекли из-под завалов дома после удара ВСУ тела ещё двух человек

Пасечник: Из-под завалов дома в Луганске извлекли тела ещё двух человек

Число погибших при обрушении подъезда дома в результате удара ВСУ по Луганску выросло до шести. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Также стало известно о новых пострадавших.

Работа спасателей на месте обрушения подъезда в Луганске. Видео © Telegram / МЧС России

"Спасатели извлекли из-под завалов тела ещё двух человек. По состоянию на 08:00 (совпадает с мск. — Прим. Life.ru) известно о 60 пострадавших", — написал он в телеграм-канале.

Пострадавших, оставшихся без жилья, доставили в пункты временного размещения и обеспечили всем необходимым. С ними работают врачи, психологи, а также специалисты, которые помогают оформить компенсации.

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Напомним, 7 июня ВСУ нанесли мощный удар по Луганску. Киев использовал порядка пяти американских ракет ATACMS. В результате обрушился подъезд многоквартирного дома. На месте работают спасатели.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Матвей Константинов
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