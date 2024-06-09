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9 июня, 15:16

В Курске прервали футбольный матч Второй лиги из-за ракетной опасности

Матч 18-го тура Второй лиги между курским "Авангардом" и омским "Иртышом" остановили из-за сигнала ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе "Авангарда".

Встречу прервали на 73-й минуте. Болельщиков попросили покинуть стадион и следовать в укрытие. Матч в целях безопасности решили возобновить без них. Через час игра продолжилась и завершилась со счётом 1:1.

В Воронежской области объявили ракетную опасность
В Воронежской области объявили ракетную опасность

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали приграничные районы Курской области. За день российская ПВО сбила 15 вражеских дронов. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако после падения БПЛА были повреждены линии электропередачи. В настоящее время подача электроэнергии уже возобновлена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MDI

Александра Мышляева
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