В Курске прервали футбольный матч Второй лиги из-за ракетной опасности
Матч 18-го тура Второй лиги между курским "Авангардом" и омским "Иртышом" остановили из-за сигнала ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе "Авангарда".
Встречу прервали на 73-й минуте. Болельщиков попросили покинуть стадион и следовать в укрытие. Матч в целях безопасности решили возобновить без них. Через час игра продолжилась и завершилась со счётом 1:1.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали приграничные районы Курской области. За день российская ПВО сбила 15 вражеских дронов. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако после падения БПЛА были повреждены линии электропередачи. В настоящее время подача электроэнергии уже возобновлена.
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