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9 июня, 07:36

В Воронежской области объявили ракетную опасность

В Воронежской области объявлена опасность ракетной атаки, местных жителей просят пройти в укрытия. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", говорится в публикации руководителя области.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что украинские беспилотники предприняли попытку атаковать два села в Белгородской области 8 июня. В одном из населённых пунктов были повреждены фасад и окна административного здания, во втором — кровля храма.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Юрий Лысенко
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