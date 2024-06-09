В Воронежской области объявили ракетную опасность

В Воронежской области объявлена опасность ракетной атаки, местных жителей просят пройти в укрытия. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — говорится в публикации руководителя области.