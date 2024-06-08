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Регион
8 июня, 18:28

В Курской области уничтожили 15 украинских дронов за сутки

Смирнов: В Курской области уничтожили 15 украинских дронов в течение дня

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в субботу, 8 июня, атаковали приграничные районы Курской области, в течение дня российские военные в общей сложности уничтожили 15 дронов противника. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, в течение дня ВСУ обстреляли пункт пропуска Тёткино, четыре населённых пункта Глушковского района, одно село и две деревни Кореневского района, а также село и хутор Суджанского района. Сбросы с коптеров ВСУ и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи сёл Гордеевка, Локоть, Горналь, деревень Успеновка, Викторовка, Елизаветовка, посёлка Тёткино.

По словам Смирнова, пострадавших среди мирных жителей нет, однако не обошлось без повреждений. Так, в посёлке Викторовка падение вражеского дрона привело к обрыву линии электропередачи и повреждению легкового автомобиля. В настоящее время подача электроэнергии уже возобновлена. Помимо того, в деревне Успеновка БПЛА атаковал трактор. Врио губернатора региона пообещал собственникам повреждённой техники оказать помощь с ремонтом.

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Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дронов атаковали территории трёх населённых пунктов в Белгородской области. В селе Ясные Зори повреждена крыша в храме. В Петровке осколками посечены фасад и окна административного корпуса сельхозпредприятия. А в Тишанке загорелась хозпостройка. Также после очередной атаки украинского беспилотника без света осталась часть Шебекинского округа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aappp

Наталья Исакова
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