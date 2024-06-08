В Курской области уничтожили 15 украинских дронов за сутки

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в субботу, 8 июня, атаковали приграничные районы Курской области, в течение дня российские военные в общей сложности уничтожили 15 дронов противника. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, в течение дня ВСУ обстреляли пункт пропуска Тёткино, четыре населённых пункта Глушковского района, одно село и две деревни Кореневского района, а также село и хутор Суджанского района. Сбросы с коптеров ВСУ и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи сёл Гордеевка, Локоть, Горналь, деревень Успеновка, Викторовка, Елизаветовка, посёлка Тёткино.