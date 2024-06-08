В Херсонской области объявили траур из-за гибели 22 человек после атаки ВСУ

В Херсонской области 9 и 10 июня объявлены днями траура по жертвам удара ВСУ по селу Садовое. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в эти дни на территории Херсонской области отменяются все массовые и развлекательные мероприятия. А государственные и общественные организации приспустят флаги.