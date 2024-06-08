В Херсонской области объявили траур из-за гибели 22 человек после атаки ВСУ
Сальдо объявил 9 и 10 июня днями траура по жертвам удара ВСУ по Садовому
В Херсонской области 9 и 10 июня объявлены днями траура по жертвам удара ВСУ по селу Садовое. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, в эти дни на территории Херсонской области отменяются все массовые и развлекательные мероприятия. А государственные и общественные организации приспустят флаги.
"Херсонщина скорбит по своим землякам, мирным гражданам, подло убитым украинскими террористами. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Виновные в этом злодеянии будут уничтожены", — добавил Сальдо.
Напомним, вечером 7 июня ВСУ совершили обстрел села Садовое Херсонской области. Целью стал магазин, он разрушен. Внутри находилось много покупателей. По последним данным, погибло 22 человека, 15 получили ранения — пятеро из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
Telegram / Владимир Сальдо