Пасечник объявил 8 июня днём траура в ЛНР после украинского удара по Луганску
Сегодня, 8 июня, в Луганской Народной Республике объявлен день траура в связи со вчерашним обстрелом Луганска со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"По всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Луганской Народной Республики и её муниципальных образований. Также сегодня отменяются все развлекательные передачи и мероприятия... Луганщина скорбит", — написал он в телеграм-канале.
Чиновник выразил соболезнования близким и родным погибших в результате удара по жилому массиву, в результате которого обрушился подъезд многоквартирного дома. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, 7 июня ВСУ нанесли мощный удар по Луганску. Противник применил порядка пяти американских ракет ATACMS. В результате обрушился целый подъезд многоквартирного дома. Спасатели до сих пор разбирают завалы. Известно о шести погибших и 60 пострадавших.
Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР