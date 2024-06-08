Пасечник объявил 8 июня днём траура в ЛНР после украинского удара по Луганску

Сегодня, 8 июня, в Луганской Народной Республике объявлен день траура в связи со вчерашним обстрелом Луганска со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"По всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Луганской Народной Республики и её муниципальных образований. Также сегодня отменяются все развлекательные передачи и мероприятия... Луганщина скорбит", — написал он в телеграм-канале.