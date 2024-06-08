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Регион
8 июня, 08:36

Пасечник объявил 8 июня днём траура в ЛНР после украинского удара по Луганску

Сегодня, 8 июня, в Луганской Народной Республике объявлен день траура в связи со вчерашним обстрелом Луганска со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"По всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Луганской Народной Республики и её муниципальных образований. Также сегодня отменяются все развлекательные передачи и мероприятия... Луганщина скорбит", — написал он в телеграм-канале.

Чиновник выразил соболезнования близким и родным погибших в результате удара по жилому массиву, в результате которого обрушился подъезд многоквартирного дома. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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Напомним, 7 июня ВСУ нанесли мощный удар по Луганску. Противник применил порядка пяти американских ракет ATACMS. В результате обрушился целый подъезд многоквартирного дома. Спасатели до сих пор разбирают завалы. Известно о шести погибших и 60 пострадавших.

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Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР

Матвей Константинов
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