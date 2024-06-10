Минобороны сообщило о четырёх украинских дронах, уничтоженных за ночь над Брянской областью
МО РФ: Над территорией Брянской области перехвачено и уничтожено четыре БПЛА
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных аппарата БПЛА над территорией Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в официальном телеграм-канале ведомства в понедельник, 10 июня.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Напомним, что на днях шесть жилых домов и одна машина получили повреждения при обстреле ВСУ села Лемешовка в Брянской области. Об уничтоженных дронах над территорией приграничного региона тоже сообщается регулярно.
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