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10 июня, 05:32

Минобороны сообщило о четырёх украинских дронах, уничтоженных за ночь над Брянской областью

МО РФ: Над территорией Брянской области перехвачено и уничтожено четыре БПЛА

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных аппарата БПЛА над территорией Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в официальном телеграм-канале ведомства в понедельник, 10 июня.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", говорится в сообщении.

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Напомним, что на днях шесть жилых домов и одна машина получили повреждения при обстреле ВСУ села Лемешовка в Брянской области. Об уничтоженных дронах над территорией приграничного региона тоже сообщается регулярно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VHarasymiv

Марина Калегина
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