Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, силы противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению вероятной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Ранее в Ярославской области предотвратили атаку беспилотников на объекты инфраструктуры. Три украинских беспилотника попытались атаковать НПЗ, но рано утром ПВО засекла их на подлёте к Ярославлю и уничтожила. Дроны упали в районе трассы М8, поэтому на время работы спецслужб там перекрывали движение.