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12 июня, 19:36

Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

Губернатор Гусев: Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, силы противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению вероятной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — написал глава региона в телеграм-канале.

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Ранее в Ярославской области предотвратили атаку беспилотников на объекты инфраструктуры. Три украинских беспилотника попытались атаковать НПЗ, но рано утром ПВО засекла их на подлёте к Ярославлю и уничтожила. Дроны упали в районе трассы М8, поэтому на время работы спецслужб там перекрывали движение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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