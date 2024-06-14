Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", — написал Гладков в телеграм-канале.