Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", — написал Гладков в телеграм-канале.
Ранее Гладков сообщал о взрыве на окраине Шебекинского городского округа в Белгородской области. Пострадавших нет, повреждения получили десять домов и один автомобиль.
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