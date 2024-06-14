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13 июня, 22:21

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", — написал Гладков в телеграм-канале.

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Ранее Гладков сообщал о взрыве на окраине Шебекинского городского округа в Белгородской области. Пострадавших нет, повреждения получили десять домов и один автомобиль.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / irisff

Оксана Попова
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