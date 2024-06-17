Украинский беспилотник подавлен над Липецком
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о подавлении украинского дрона над столицей региона. В результате падения беспилотника никто не пострадал, работают экстренные службы, написал он в Telegram.
"Сохраняется красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", — предупредил Артамонов.
А несколькими часами ранее системы ПВО сработали и в Краснодарском крае. В результате отражения ночной атаки сбит одиночный украинский беспилотник самолётного типа.
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