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17 июня, 01:05

Украинский беспилотник подавлен над Липецком

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о подавлении украинского дрона над столицей региона. В результате падения беспилотника никто не пострадал, работают экстренные службы, написал он в Telegram.

"Сохраняется красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", — предупредил Артамонов.

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А несколькими часами ранее системы ПВО сработали и в Краснодарском крае. В результате отражения ночной атаки сбит одиночный украинский беспилотник самолётного типа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Илья Пушкарев
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