Хотели вступить в ряды ВСУ: Трёх сыновей липецкого священника будут судить по делу о госизмене

Военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова — Алексея, Иоанна и Тимофея. Они хотели принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ, их задержали в Курской области при попытке незаконного пересечения госграницы РФ и Украины.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, уголовное дело утверждено Главной военной прокуратурой и направлено в военный суд. Всем братьям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями: "Покушение на госизмену", "Попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору" и "Попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической".

"Закончено расследование уголовного дела в отношении трёх братьев Ащеуловых: Алексея, Иоанна и Тимофея", — сообщил источник.

Также известно, что в 2014 году районная комиссия по делам несовершеннолетних посетила дом священника, у него изъяли девятерых несовершеннолетних детей из-за отсутствия условий для нормального проживания. Однако их вернули назад спустя несколько недель. Родителям предложили переехать в благоустроенное жильё в село Озерки на время, пока в их постоянном жилище, признанном неблагополучным, не проведут ремонт. Кроме того, глава семьи, священник Ащеулов, ранее был лишён прихода, поскольку его уличили в грубом обращении с прихожанами.