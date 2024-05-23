Бармену дали 25 лет за диверсию на железной дороге под Москвой и планы сжечь отдел полиции

Суд приговорил к 25 годам колонии 36-летнего бармена ресторана "Базилико" в Истре, который в прошлом году вступил в террористический легион "Свобода России"* и по заданию кураторов поджёг релейный шкаф на ж/д станции Нара в Наро-Фоминске. О вердикте сообщает прокуратура Москвы.

"Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего бармена из Москвы Владимира Малины. Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил Малину к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года", — уточнили в ведомстве.

Он признан виновным по десяти статьям: "Госизмена", "Участие в террористической организации", "Диверсия, совершённая организованной группой", "Покушение на диверсию", "Приготовление к диверсии", "Приготовление к теракту", "Участие в террористическом сообществе", "Обучение терроризму", "Обучение диверсионной деятельности", "Участие в диверсионном сообществе". Следствие доказало, что Малина по заданию куратора 25 апреля 2023 года поджёг релейный шкаф на железной дороге, а потом пытался несколько раз сжечь релейные шкафы и отдел полиции.

Как писал Life.ru, после задержания бармен пытался убедить следователей в том, что совершил преступление по собственному желанию и якобы не имеет кураторов. Однако его телефон выдал правду.