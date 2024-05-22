Трём подросткам-диверсантам из Кузбасса грозит до 60 лет тюрьмы

Дежурная часть получила сообщение, что на станции Белово в Кемеровской области была совершена попытка поджога релейного шкафа на железной дороге. Поджигателями оказались трое 16-летних местных жителей, которые получили соответствующее задание от куратора в Интернете, пообещавшего им гонорар в размере 60 тысяч рублей за проделанную работу. Об этом сообщает УТ МВД России по СФО.

В Кемеровской области задержали троих подростков-поджигателей. Видео © VK / УТ МВД России по СФО

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ЛО МВД России на станции Белово совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области установили и задержали подозреваемых в совершении поджога. Ими оказались 16-летние местные жители. По словам задержанных, в сети Интернет они откликнулись на предложение заработать 60 тысяч рублей, после чего им поступили инструкции о том, как осуществить поджог оборудования на железной дороге", — сказано в сообщении ведомства.

В ходе обысков правоохранители изъяли у школьников бутылку с остатками горюче-смазочного материала, сотовые телефоны, банковские карты и одежду, которая использовалась ими в момент поджога. Против них было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). По этому обвинению им будет грозить тюремный срок от 12 до 20 лет.

"В настоящее время задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказано в сообщении.