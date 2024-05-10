16-летняя работница Wildberries и два студента сядут за диверсию, хотя куратор кинул их на 30 тысяч

16-летнюю работницу Wildberries и двоих студентов задержали после поджога на железнодорожных путях в Воронеже. Они согласились устроить диверсию за 30 тысяч рублей, а украинский куратор их в итоге кинул, пишет "SHOT Проверка".

Как стало известно телеграм-каналу, обгоревший релейный шкаф на отрезке ж/д полотна между станциями Сомово и Отрожка заметили ещё 1 мая во время обхода путей. Поджигателей удалось найти и поймать шесть дней спустя, 7 мая. Оказалось, что преступников трое: 16-летняя работница местного ПВЗ Wildberries, 17-летний студент Института экономики и права в Воронеже, а также 19-летний студент третьего курса промышленно-экономического колледжа.

Подозреваемые не стали долго упираться после задержания и вскоре дали признательные показания. Поджигатели рассказали, что с ними в мессенджере связались кураторы из Незалежной и предложили сжечь оборудование за вознаграждение в 30 тысяч рублей. Молодые люди нашли предложение заманчивым и наметили своей целью релейный шкаф, расположенный возле частного сектора города.

В ночь на 1 мая они попытались открыть шкаф, но, потерпев неудачу, не придумали ничего лучше, чем облить его горючей жидкостью и поджечь так. Оборудование серьёзно не пострадало. Кстати, обещанных денег заказчики так и не перевели. Решается вопрос о заведении уголовного дела по факту диверсии, которая наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.