В Екатеринбурге полиция задержала работника склада Wildberries по делу о гибели кладовщицы

После трагической гибели кладовщицы склада Wildberries в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 25-летнего работника, который был ответственным за соблюдение требований охраны труда. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Работник склада находится под подпиской о невыезде", — приводит сообщение источника в правоохранительных органах Ura.ru.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области от комментариев по теме отказались.