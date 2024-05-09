В Екатеринбурге полиция задержала работника склада Wildberries по делу о гибели кладовщицы
В Екатеринбурге полиция провела задержание после смертельного ЧП на складе WB
После трагической гибели кладовщицы склада Wildberries в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 25-летнего работника, который был ответственным за соблюдение требований охраны труда. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
"Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Работник склада находится под подпиской о невыезде", — приводит сообщение источника в правоохранительных органах Ura.ru.
В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области от комментариев по теме отказались.
Ранее Life.ru рассказывал о трагической смерти кладовщицы из-за падения с большой высоты. Как только произошла трагедия, работу склада ограничили, а сотрудников эвакуировали.
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