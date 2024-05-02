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2 мая, 12:44

"Я ждала их неделю!": Москвичка начала рожать в ПВЗ маркетплейса, но отказалась оставлять покупки

В Москве женщина начала рожать в пункте выдачи Wildberries

В Москве у женщины начались схватки в одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries. Сотрудник вызвал экстренные службы, однако посетительница не захотела оставлять покупки, сообщает 360.ru.

Жительница Москвы начала рожать в пункте выдачи товаров Wildberries. Видео © 360.ru

Беременная москвичка пришла в ПВЗ, в какой-то момент ей стало плохо. Женщина заподозрила, что у неё начались роды.

"Не знаю. Может, ложные [схватки]. Может быть, уже рожаю", — сообщила клиентка.

Сотрудник пункта выдачи вызвал скорую помощь, врачи пообещали приехать через семь-восемь минут. Затем он решил помочь женщине, но та отказалась от стакана воды и не захотела никуда ложиться. Работник ПВЗ предложил посетительнице оставить покупки в пункте выдачи и вернуться за ними, когда полегчает, но та в ответ выругалась и заявила, что ждала доставку около недели, поэтому расставаться с покупками не намерена.

Позднее москвичка уточнила, что беременна мальчиком и ещё не родила.

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А ранее Life.ru писал, что в Петербурге клиент швырнул товар в сотрудника ПВЗ Ozon из-за пакета. Мужчина посчитал, что его недостаточно вежливо обслуживали, и взбесился.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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