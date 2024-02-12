На Алтае спасли женщину, которая застряла в снежном шторме и родила прямо в машине

В Алтайском крае женщина не успела добраться до больницы и родила дочь прямо в салоне автомобиля из-за сильной метели, которая свела к нулю видимость на дороге. Об этом сообщила пресс-служба местного Минтранса.

Дорожники помогли доставить роженицу в больницу. Обложка © VK / Минтранс Алтайского края

"9 февраля во время шторма дорожники Юго-Западного ДСУ развернули спасательную операцию по вывозу роженицы из Третьяковского района в Рубцовск. Житель села Новоалейское обратился к дорожникам Юго-Западного ДСУ с просьбой организовать сопровождение — у его супруги начались роды", — рассказали в министерстве.

Профильными службами по направлению к селу был направлен трактор К-700, а из больниц Змеиногорска и Третьяковска были направлены две кареты скорой помощи. Однако снежный шторм был слишком сильным и замедлил продвижение транспорта настолько сильно, что к моменту прибытия фельдшера ребёнок уже появился на свет.

Уже с помощью К-700 семья с младенцем доехала до села Екатерининское, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Дальше они поехали уже в машине скорой и сопровождении автомобиля дорожной службы. На границе каждого района их встречали сотрудники дорожной службы следующего филиала и обеспечивали дальнейшее сопровождение. В итоге семья благополучно добралась в больницу города Рубцовска. Кстати, родившейся малышке дали имя Анна, она полностью здорова.