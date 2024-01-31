Гинеколог объяснил, почему совет "родишь — пройдёт" не всегда миф Гинеколог Черников не стал развеивать миф о решении женских проблем после родов 31 января, 08:51

Многие женщины в своей жизни слышали фразу "Родишь — пройдёт". Некоторые люди, а иногда и врачи советуют родить ребёнка, чтобы избавиться от ряда проблем со здоровьем. Действительно ли такой совет работает или это миф, Лайфу объяснил акушер-гинеколог Алексей Черников.

Не такой уж это и миф. Возраст женщин, которые решаются на первую беременность, смещается к 30, а порой и 40 годам. Во время беременности выделяется сначала жёлтым телом, а потом плацентой гормон прогестерон, который "оберегает" беременность. Алексей Черников Акушер-гинеколог, заведующий отделением хирургии поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Часовой улице

По словам врача, у прогестерона много эффектов: он снижает тонус гладкомышечных клеток (сосудов и матки), повышает проницаемость сосудистой стенки (улучшает микроциркуляцию), оказывает противовоспалительное действие (ведь плод наполовину для организма матери "чужеродный" объект), заканчивает цикл развития клеток в правильном порядке и заставляет их вовремя отторгаться (профилактирует тем самым развитие гиперпластических процессов).

Также Черников объяснил, что патологии вследствие мутаций возникают в клетках, которые активно делятся. Такие превращения происходят каждый менструальный цикл в слизистой матки, яичниках, молочных железах, эпителии половых путей. Если не будет прогестерона, то ткани продолжат активно разрастаться, что не очень хорошо, так как патология не отторгнется, а будет развиваться дальше. И в этом отношении беременность — вариант лечения и профилактики, добавляет гинеколог.

Однако можно пройти терапию и без беременности.

"Люди заметили положительное действие прогестерона на женский организм и с изобретением подобных молекул научились лечить патологии, которые возникают из-за дефицита (абсолютного или относительного) прогестерона: доброкачественные заболевания молочных желёз, эндометриоз, обильные и болезненные менструации, предменструальный синдром, угрожающий выкидыш, нерегулярные менструации", — говорит заведующий отделением хирургии поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Часовой улице.

Мифы о беременности, в которые порой верят некоторые женщины, могут привнести в жизнь дискомфорт и тревожность. Так, один из самых популярных мифов — вера в то, что во время беременности женщине нельзя заниматься вязанием, так как это якобы приведёт к обвитию пуповиной вокруг шеи ребёнка. Также многие считают, что по форме живота можно определить пол ребёнка. Так ли это — читайте в материале Лайфа.

Авторы Андрей Горяничев