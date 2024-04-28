В Петербурге клиент швырнул товар в сотрудника ПВЗ Ozon из-за пакета 28 апреля, 17:53 В Петербурге посетитель пункта выдачи кинул в работника товаром. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге посетитель кинул товаром в сотрудника пункта выдачи Ozon, посчитав, что его недостаточно вежливо обслужили и не помогли сложить заказ в пакет. Момент конфликта публикует "Mash на Мойке".

В Петербурге посетитель пункта выдачи кинул в работника товаром. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Мужчина пришёл за своим заказом, который ему вручили прямо в руки. Следом работник пункта протянул ему пакет и положил его на соседний столик. Клиент недовольно возмутился, что ему не помогли упаковать коробки, но получил ответ, что это не входит в обязанности персонала.

Тогда посетитель пришёл в бешенство, начал хамить, швырнул в сотрудника попавшей под руку пачкой с рулонами туалетной бумаги и раскидал находившиеся на столе коробки. К счастью, драки не случилось — после этого недовольный клиент покинул помещение.

Ранее сообщалось, что сотрудника одного из московских пунктов выдачи заказов Ozon обвинили в изнасиловании несовершеннолетней на рабочем месте. Жуткая история произошла вечером 27 марта в Южном Тушине: 16-летняя девушка зашла за заказом, когда на смене был 24-летний Станислав П. Предварительно, он схватил жертву и надругался над ней прямо в помещении.

Авторы Татьяна Миссуми