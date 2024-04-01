В Москве ранее судимый мужчина изнасиловал девочку прямо в одном из ПВЗ Ozon

Сотрудника одного из московских пунктов выдачи заказов Ozon обвинили в изнасиловании несовершеннолетней на рабочем месте. По данным SHOT, жуткая история произошла вечером 27 марта в Южном Тушине: 16-летняя девушка зашла за заказом, когда на смене был 24-летний Станислав П. Предварительно, он схватил жертву и надругался над ней прямо в помещении.

Пострадавшая смогла сбежать и дома рассказала обо всём маме, а та — полиции. Извращенца задержали в тот же вечер. Возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование несовершеннолетней" и "Насильственные действия сексуального характера", по которой Станислав уже был судим в 2018 году. Теперь педофилу грозит до 20 лет лишения свободы.