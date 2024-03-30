Гнался до подъезда: Студентка и младшеклассница чудом спаслись от педофила в Петербурге

Около 13 часов дня молодой человек из Индии начал домогаться 17-летней студентки-первокурсницы в магазине "Улыбка радуги" в Петербурге на улице Бабушкина, а затем, как говорит пострадавшая, шёл за ней до дома. Девушка забежала в подъезд, после чего сообщила о произошедшем своим близким. Об этом пишет SHOT.

Спустя два часа извращенец принял решение вновь испытать удачу, вернувшись в тот же самый магазин. Там он выбрал следующий объект своих домогательств — 10-летнюю школьницу. Он приблизился к ней и начал трогать, после чего скоропостижно покинул "Улыбку радуги". Девочка рассказала обо всём своей матери, которая обратилась в полицию.

Внешность педофила вычислили по камерам видеонаблюдения, после чего задержали. 33-летний гражданин Индии работал инженером-технологом на одном из предприятий Санкт-Петербурга, куда он перебрался в конце октября 2023 года. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого поместили в местопребывание для содержания задержанных лиц.