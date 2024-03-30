Регион

Уведомления отключены

30 марта, 15:48

Гнался до подъезда: Студентка и младшеклассница чудом спаслись от педофила в Петербурге

Гражданин Индии домогался двух девочек в магазине в Петербурге

Около 13 часов дня молодой человек из Индии начал домогаться 17-летней студентки-первокурсницы в магазине "Улыбка радуги" в Петербурге на улице Бабушкина, а затем, как говорит пострадавшая, шёл за ней до дома. Девушка забежала в подъезд, после чего сообщила о произошедшем своим близким. Об этом пишет SHOT.

Спустя два часа извращенец принял решение вновь испытать удачу, вернувшись в тот же самый магазин. Там он выбрал следующий объект своих домогательств — 10-летнюю школьницу. Он приблизился к ней и начал трогать, после чего скоропостижно покинул "Улыбку радуги". Девочка рассказала обо всём своей матери, которая обратилась в полицию.

Внешность педофила вычислили по камерам видеонаблюдения, после чего задержали. 33-летний гражданин Индии работал инженером-технологом на одном из предприятий Санкт-Петербурга, куда он перебрался в конце октября 2023 года. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого поместили в местопребывание для содержания задержанных лиц.

В Москве задержали охранника-педофила, месяцами разводившего школьниц на нюдсы
В Москве задержали охранника-педофила, месяцами разводившего школьниц на нюдсы

Ранее в Пензе задержали учителя информатики, который прямо в школе совратил одну из учениц. Правоохранители узнали, что в период летних каникул педофил отправил фотографию своего полового органа в общий чат со школьницами, которые затем сообщили об этом родителям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
  • Новости
  • Индия
  • Дети
  • Общество
  • Происшествия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров