В Пензе задержали учителя информатики, который совратил школьницу и скидывал голые фото в чат

В Пензе задержали учителя-педофила. По данным SHOT, правоохранителям известно как минимум о двух случаях с преподавателем информатики Алексеем Александровичем из СОШ № 71. Так, в минувшие летние каникулы он скинул фото своего полового органа в чат с ученицами, а те — родителям. А ранее педагог прямо в лаборантской совратил 15-летнюю девочку, о чём она, уже выпустившись из учебного заведения, сама рассказала.