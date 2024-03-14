В Пензе задержали учителя информатики, который совратил школьницу и скидывал голые фото в чат
В Пензе задержали учителя информатики, прямо в школе совратившего школьницу
В Пензе задержали учителя-педофила. По данным SHOT, правоохранителям известно как минимум о двух случаях с преподавателем информатики Алексеем Александровичем из СОШ № 71. Так, в минувшие летние каникулы он скинул фото своего полового органа в чат с ученицами, а те — родителям. А ранее педагог прямо в лаборантской совратил 15-летнюю девочку, о чём она, уже выпустившись из учебного заведения, сама рассказала.
Учитель-педофил из Пензы. Фото © SHOT
В отношении мужчины возбудили сразу два уголовных дела — за половое сношение с несовершеннолетней и распространение порнографии. Он дал признательные показания и был отпущен под подписку о невыезде.
Ранее в Подмосковье педофил умер в отделе полиции. Мужчина на улице показал половой орган школьнице, после чего был задержан и по неизвестной причине скончался из-за ухудшения состояния.