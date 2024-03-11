Советского режиссёра залили "перцем" в московском Ozon за безобидную просьбу перед 8 Марта

В Москве сотрудница Ozon распылила перцовый баллончик в лицо известному советскому режиссёру и бывшему заместителю министра культуры Таджикистана Гунару Ласту. Женщина напала на него в пункте выдачи заказов за то, что он хотел забрать заказанные подарки для своих дам перед поездкой в зону специальной военной операции. Об этом сообщает Mash.

В Москве сотрудница ПВЗ Ozon напала на экс-замминистра культуры Таджикистана. Видео © t.me / Mash

Всё произошло вечером 7 марта в ПВЗ недалеко от метро "Белорусская" в Грузинском переулке. Работница сообщила, что заказов режиссёра нет, после чего начала грубить и кричать. Несмотря на такое отношение, 82-летний клиент до последнего хотел прояснить ситуацию, однако нарвался на перцовый баллончик. В итоге пришлось вызывать скорую, а вместе с ней и полицию.

Прибывшие медики оказали первую помощь и предложили пострадавшему поехать с ними в больницу, но тот отказался. А чуть позже к ПВЗ приехал наряд. Гунар написал заявление на нападавшую. Кстати, пока проходили все разбирательства, сотрудница как ни в чём не бывало вынесла его заказы со склада.