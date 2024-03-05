Работники пункта выдачи Wildberries засветились на камеру при краже коптеров и одежды на 5 млн Два работника ПВЗ в Бронницах арестованы за кражу коптеров и одежды на 5 млн 5 марта, 07:53 В Бронницах задержаны подозреваемые в краже товаров в пункте выдачи заказов. Видео © t.me / Подмосковная полиция

В подмосковных Бронницах избрали меру пресечения в адрес руководителя и сотрудника одного из пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries, которые подозреваются в краже товаров на сумму свыше пяти миллионов рублей. Об этом рассказали в столичном МВД России.

В Бронницах задержаны подозреваемые в краже товаров в пункте выдачи заказов. Видео © t.me / Подмосковная полиция

"Задержаны 21-летний руководитель и 22-летний сотрудник одного из пунктов выдачи заказов, расположенных в г. Бронницы", – уточняется в тексте.

Злоумышленники в течение нескольких недель оформляли заказы от имени других граждан, забирали товар, потом оформляли возврат, но на склад отправляли пустые коробки. По данным следствия, подозреваемые украли одежду, часы и несколько квадракоптеров. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Один из задержанных отправлен под стражу, второй — под домашний арест.

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Авторы Татьяна Миссуми