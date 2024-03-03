В Москве охрана ТЦ в Чертанове избила женщину из-за подозрений в краже колбасы
Двое охранников избили покупательницу в Москве в районе Чертаново. Мужчины решили, что женщина украла колбасу в продуктовом магазине, сообщает "SHOT ПРОВЕРКА".
Охранники ударили женщину в Москве. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По информации телеграм-канала, охранники отобрали у покупательницы пакет с продуктами на выходе из ТЦ "Штаер" на Балаклавском проспекте, после чего изваляли и избили. Пострадавшая отметила, что просто забыла взять чек, но за всё заплатила. Администратор продуктового магазина наорала на очевидцев за то, что те снимали всё происходящее на камеру. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Екатеринбурге произошла кровавая драка в торговом центре. Одна из посетительниц магазина случайно пролила напиток на мужчину, а тот в ответ накинулся на девушку и разбил ей лицо до крови. Охранник в это время просто стоял и смотрел на происходящее.
Telegram / SHOT ПРОВЕРКА