В Красноярске охрана жёстко вышвырнула девушек из бара после того, как их избил неизвестный

В Красноярском баре Yushin Brothers на Карла Маркса словесная перепалка на мероприятии переросла в избиение трёх девушек. Как рассказала мама одной пострадавшей ТВК, когда две девушки пошли в туалет, один из гостей избил их, а когда подруги втроём решили покинуть бар, их жестоко вытолкала охрана.

"В туалете парень их толкнул, завязалась драка, он их избил. Очень сильно колотил. Такая бойня была — он пинал ногами. После девочки сразу направились домой, подошли к стойке. И тут подлетела охрана и выкинула их, как собак, из клуба. Разве это приемлемо?" — рассказала Марина, мама одной их пострадавших.

У дочери Марины сотрясение мозга, ушибы и ссадины по всему телу. Из трёх девушек она пострадала больше всего. Из-за отсутствия камер в туалете момент избиения не видно. Но есть видео, где охранники выталкивают девушек из клуба, там-то и засветился мужчина, который, предположительно, совершил нападение. Знакомые девушек думают, что охранники и нападавший связаны, иначе как ещё можно объяснить такую жестокость сотрудников.

Двух девушек избили в баре в Красноярске. Видео © ТВК

В заведении такое поведение охранников аргументировали набором стороннего персонала для мероприятия.

"Это было привлечённое мероприятие, на котором работала сторонняя охрана. Инцидент произошёл в туалете, там нет камер, поэтому мы сами сейчас ищем очевидцев. Фото парня есть, он не был в форме охраны, поэтому утверждать, кто это был точно, мы не можем. Что касается охранников, то они действительно вывели девушек из зала грубо, что видно на камерах", — пояснили в баре Yushin Brothers.