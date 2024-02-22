Владельцы пункта выдачи Wildberries в Подмосковье украли товаров на 5,4 млн

Владельцы пункта выдачи заказов Wildberries в Московской области незаконно вынесли товары на сумму свыше пяти миллионов рублей с собственной точки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В махинации участвовали 21-летний владелец ПВЗ в городе Бронницы Рубен А. и его друг-одногодка Бахрам Х. Парни накупили в Сети подставных аккаунтов на торговой площадке и заказывали с них дорогие товары, преимущественно — квадрокоптеры, а также оригинальные сумки и куртки от популярных брендов (Tommy Hilfiger, Lacoste и прочих). По прибытии товаров в пункт выдачи мошенники оформляли возврат на склад, сдавали вещи в ящик для возвращённых товаров, а дальше проворачивали главную хитрость — когда за возвращёнными заказами приезжала машина, они подменяли коробку похожей, вот только находилась в ней разного рода дешёвка, тогда как оригинальные товары воры присваивали.

Таким образом всего за два месяца Рубен и Бахрам успешно прикарманили 93 разных товара общей стоимостью в 5,4 миллиона рублей. Надолго от руководства Wildberries скрыть пропажу не удалось, и в ПВЗ приехала полиция. Чересчур находчивых предпринимателей задержали, свою вину они признали. Им светит до десяти лет заключения в колонии за хищение в особо крупном размере.