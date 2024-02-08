Life.ru узнал причину побоища охраны и работников на складе Wildberries в Подмосковье

Массовой драке на складе Wildberries в подмосковной Электростали предшествовала ссора охранника с работником, которого заподозрили в хищении товара. Как уточняет "SHOT Проверка", один из сотрудников службы безопасности попытался поговорить с предполагаемым вором, и того это возмутило. В итоге коллеги заступились за своего, а потом драться побежала вся толпа. В общей сложности в побоище участвовало около 200 человек.