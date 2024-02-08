Life.ru узнал причину побоища охраны и работников на складе Wildberries в Подмосковье
Драка на складе Wildberries в Подмосковье началась из-за обвинений в краже
Массовой драке на складе Wildberries в подмосковной Электростали предшествовала ссора охранника с работником, которого заподозрили в хищении товара. Как уточняет "SHOT Проверка", один из сотрудников службы безопасности попытался поговорить с предполагаемым вором, и того это возмутило. В итоге коллеги заступились за своего, а потом драться побежала вся толпа. В общей сложности в побоище участвовало около 200 человек.
На складе Wildberries в Электростали произошла массовая драка. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
В пресс-службе компании заявили, что всех зачинщиков уволят. Задержано 13 сотрудников — все они граждане России. Телеграм-канал опубликовал видео, на котором драчуны находятся в отделе полиции. У них проверяют миграционные документы и выясняют, состоят ли те на воинском учёте. Потенциальных уклонистов могут сразу отправить в военкомат.
Сотрудники Wildberries, устроившие драку на складе в подмосковной Электростали, в отделе полиции. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Как сообщал Life.ru, в ночь на 8 февраля в подмосковной Электростали десятки сотрудников Wildberries устроили массовую драку с охраной склада. Это случилось на скандальном объекте, который в прошлом году посещали силовики. В ноябре прошлого года, в "чёрную пятницу", из сортировочного центра в Электростали забрали около 150 человек. Речь шла о потенциальных уклонистах от срочной службы и мигрантах, пребывание которых в нашей стране нелегально. Для их перевозки прибыли четыре больших автобуса.
Shutterstock