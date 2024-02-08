В Подмосковье около 200 сотрудников Wildberries устроили массовую драку с охраной склада
На складе Wildberries в подмосковной Электростали произошла массовая драка
В подмосковной Электростали около 200 сотрудников Wildberries устроили массовую драку с охраной склада. Об этом сообщает "SHOT Проверка".
На складе Wildberries в Электростали произошла массовая драка. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
По данным телеграм-канала, минувшей ночью сотрудники седьмого блока большого склада маркетплейса напали на охранников, начали ломать имущество и повредили товары, которые должны были отправиться заказчикам.
Охранники сумели заблокировать агрессивную толпу работников в ангаре площадью 1000 квадратных метров. Вскоре на место прибыли полицейские. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что силовики нагрянули на этот склад Wildberries в Электростали в "чёрную пятницу", 24 ноября. Тогда из сортировочного центра в подмосковной Электростали забрали около 150 человек. Речь шла о потенциальных уклонистах от срочной службы и мигрантах, пребывание которых в нашей стране нелегально. Для их перевозки прибыли четыре больших автобуса.