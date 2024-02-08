После массовой драки на складе Wildberries в Подмосковье задержали 13 человек

По информации телеграм-канала, правоохранители проверят у них миграционные документы, а также выяснят, состоят ли они на воинском учёте. Потенциальных уклонистов могут сразу отправить в военкомат. По предварительным дынным, массовая драка в седьмом блоке склада в Электростали началась после того, как бригадир сделал замечание одному из сотрудников. Через несколько секунд именно рабочий начал драку, к которой подключилась толпа других работников. Wildberries проведёт внутреннее расследование после конфликта на складе.