После массовой драки на складе Wildberries в Подмосковье задержали 13 человек
После массовой драки на складе Wildberries в подмосковной Электростали 13 самых активных участников конфликта задержали и доставили в отделение полиции. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
На складе Wildberries в Электростали произошла массовая драка. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
По информации телеграм-канала, правоохранители проверят у них миграционные документы, а также выяснят, состоят ли они на воинском учёте. Потенциальных уклонистов могут сразу отправить в военкомат. По предварительным дынным, массовая драка в седьмом блоке склада в Электростали началась после того, как бригадир сделал замечание одному из сотрудников. Через несколько секунд именно рабочий начал драку, к которой подключилась толпа других работников. Wildberries проведёт внутреннее расследование после конфликта на складе.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали около 200 сотрудников Wildberries устроили массовую драку с охраной склада. До этого силовики уже посещали этот склад Wildberries. Это произошло в "чёрную пятницу", 24 ноября. Тогда из сортировочного центра в подмосковной Электростали забрали около 150 человек. Речь шла о потенциальных уклонистах от срочной службы и мигрантах, пребывание которых в нашей стране нелегально. Для их перевозки прибыли четыре больших автобуса.