Wildberries уволила 5 сборщиков за посты с угрозами в Telegram

Свои угрозы сборщики писали в чатах компании в "Телеграме" или передавали коллегам. Однако в полиции установили, что никто из подозреваемых не был причастен к возгоранию и не совершал поджог. Тем не менее фирма распрощалась с сотрудниками. В беседе с SHOT её представители уточнили, что "никого не увольняли", но работники просто у них больше не числятся, потому что не являются штатными.