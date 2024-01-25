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Wildberries уволила 5 сборщиков за посты с угрозами в Telegram

Wildberries уволила пятерых сотрудников, угрожавших сжечь склад в Шушарах

25 января, 15:12
Пожар на складе Wildberries в Шушарах. Фото © VK / "ПОДСЛУШАНО ОКУЛОВКА"

Пожар на складе Wildberries в Шушарах. Фото © VK / "ПОДСЛУШАНО ОКУЛОВКА"

Компания Wildberries уволила пятерых сотрудников, которые ранее признавались, что мечтают сжечь склад в Шушарах, так как ненавидят свою работу. Об этом сообщает SHOT.

Свои угрозы сборщики писали в чатах компании в "Телеграме" или передавали коллегам. Однако в полиции установили, что никто из подозреваемых не был причастен к возгоранию и не совершал поджог. Тем не менее фирма распрощалась с сотрудниками. В беседе с SHOT её представители уточнили, что "никого не увольняли", но работники просто у них больше не числятся, потому что не являются штатными.

Миллиардершу – хозяйку Wildberries дважды вызвали на допрос в СК из-за пожара в Шушарах
Миллиардершу – хозяйку Wildberries дважды вызвали на допрос в СК из-за пожара в Шушарах

Напомним, 13 января загорелся склад Wildberries в петербургских Шушарах, пожар был потушен только на следующий день. Ущерб компании оценивается в 17 миллиардов рублей. По одной из версий, причиной возгорания мог быть поджог. Так, 27 декабря 2023 года один из сотрудников написал в рабочем чате о готовящемся пожаре. Вечером 13 января, когда спасатели вовсю боролись с огнём, тот же сотрудник назвал себя виновником пожара и вскоре удалил свой аккаунт. Участники чата передали информацию в полицию. Однако выяснилось, что Роман Ш. был дома в момент ЧП. Несмотря на его невиновность, маркетплейс уволил сотрудника.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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