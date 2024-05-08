Тело девушки нашли на складе Wildberries в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 27-летняя кладовщица разбилась насмерть на складе Wildberries
На складе Wildberries в Екатеринбурге был обнаружен труп девушки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Несчастный случай произошёл на складе Wildberries в Екатеринбурге. 27-летняя работница погибла в результате падения с большой высоты, сообщает Ura.ru.
"Ночью 8 мая на складе Wildberries на улице Перспективной разбилась кладовщица. Она оступилась и упала со стеллажа на уровне седьмого этажа. На место вызвали скорую, но спасать было некого: к сожалению, 27-летняя женщина погибла", — сообщил собеседник агентства.
Как только произошла трагедия, работу склада ограничили, а сотрудников эвакуировали. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что посылки екатеринбуржцев отправят на другие склады.
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