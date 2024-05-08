Тело девушки нашли на складе Wildberries в Екатеринбурге

Несчастный случай произошёл на складе Wildberries в Екатеринбурге. 27-летняя работница погибла в результате падения с большой высоты, сообщает Ura.ru.

"Ночью 8 мая на складе Wildberries на улице Перспективной разбилась кладовщица. Она оступилась и упала со стеллажа на уровне седьмого этажа. На место вызвали скорую, но спасать было некого: к сожалению, 27-летняя женщина погибла", — сообщил собеседник агентства.

Как только произошла трагедия, работу склада ограничили, а сотрудников эвакуировали. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что посылки екатеринбуржцев отправят на другие склады.