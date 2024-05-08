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8 мая, 14:28

Тело девушки нашли на складе Wildberries в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 27-летняя кладовщица разбилась насмерть на складе Wildberries

На складе Wildberries в Екатеринбурге был обнаружен труп девушки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На складе Wildberries в Екатеринбурге был обнаружен труп девушки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Несчастный случай произошёл на складе Wildberries в Екатеринбурге. 27-летняя работница погибла в результате падения с большой высоты, сообщает Ura.ru.

"Ночью 8 мая на складе Wildberries на улице Перспективной разбилась кладовщица. Она оступилась и упала со стеллажа на уровне седьмого этажа. На место вызвали скорую, но спасать было некого: к сожалению, 27-летняя женщина погибла", — сообщил собеседник агентства.

Как только произошла трагедия, работу склада ограничили, а сотрудников эвакуировали. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что посылки екатеринбуржцев отправят на другие склады.

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Ранее Life.ru писал, что упавшая с домкрата "Лада" насмерть раздавила подростка в Свердловской области. Парень поднял авто, подложив кирпичи, но это не уберегло его от трагедии.

Мирон Сидоров
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