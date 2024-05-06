Упавшая с домкрата "лада" насмерть раздавила подростка в Свердловской области

Упавшая с домкрата машина насмерть раздавила подростка из города Полевского в Свердловской области. По данным SHOT, 17-летний А. забрался под зелёную "двенашку", чтобы закрутить всего одну гайку, перед этим парень поднял "ладу" на домкрат, подложил кирпичи, но это не уберегло его от трагедии.

По словам друзей несчастного юноши, домкрат сорвался в тот момент, когда А. вылезал обратно. Самостоятельно вытащить парня из-под авто приятели не смогли и вызвали на место экстренные службы. Когда сотрудники МЧС подняли машину, несовершеннолетний был ещё жив, но скончался от полученных травм до приезда скорой.